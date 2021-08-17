Головний тренер Динамо Мірча Луческу не розраховує на Володимира Костевича. Про ситуацію з оборонцем розповів журналіст Ігор Циганик.

"Наскільки я розумію, Луческу на сьогоднішній день не бачить Костевича в складі Динамо. У нього був варіант перейти в СК Дніпро-1. Чому цього не сталося, я не знаю.

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Костевич свого часу непогано працював у Карпатах з Ігорем Йовічевічем. У підсумку в Дніпро поїхав Владислав Дубінчак", – резюмував Циганик в авторській програмі на Youtube.

Нагадаємо, 28-річний лівий оборонець перейшов у Динамо з Леха минулої осені, але відтоді не провів жодного офіційного матчу у біло-синій футболці через травми.

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