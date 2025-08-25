– У тебе є образа на Мірчу Луческу, що ти при ньому десь менше став грати?

– Як такої образи немає, бо тоді, коли він прийшов, він зробив склад і все вигравали майже. І потрапили в Лігу чемпіонів, і виграли чемпіонат України.

В мене тільки була одна, ну, як не образа, а незрозуміла ситуація, коли я перейшов до Легії на правах оренди. Я міг там залишитись, але він, як кажуть, сказав мені повертатися, щоб приїхав на збори. І я приїхав, і потім, я чув, що Луческу сказав: "Краще б він залишився там".

Уяви собі, він сам хотів, щоб я приїхав, грав на зборах, а потім сказав, що краще б залишився там, – розповів Артем Шабанов в подкасті Дениса Бойка.

Нагадаємо, що сезон 2024/25 Шабанов провів у складі Олександрії, з якою посів друге місце в УПЛ. Цього літа 33-річний захисник перейшов у Металіст 1925.

