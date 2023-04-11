Луческу швидко оклигав і може поїхати з Динамо на найближчий матч УПЛ
Здоров'я дозволяє Мірчі Луческу продовжити безпосередню роботу з Динамо.
Румунський фахівець планує вирушити разом з командою на найближчий матч чемпіонату України проти Руха, повідомляє Профутбол Digital.
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Раніше з'явилась інформація, що Луческу стало зле після поєдинку з Минаєм, тому він може пропустити кілька наступних турів. Сам 77-річний фахівець скаржився на коксартроз, який у нього виник нібито через постійні тривалі поїздки автобусом. Єдиним дієвим способом лікування є ендопротезування – встановлення нового штучного суглоба оперативним шляхом.
Нагадаємо, Динамо виграло 2 матчі поспіль, але залишається на четвертій сходинці УПЛ. Матч проти Руха відбудеться 14 квітня у Львові.
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