Румунський фахівець планує вирушити разом з командою на найближчий матч чемпіонату України проти Руха, повідомляє Профутбол Digital.

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Раніше з'явилась інформація, що Луческу стало зле після поєдинку з Минаєм, тому він може пропустити кілька наступних турів. Сам 77-річний фахівець скаржився на коксартроз, який у нього виник нібито через постійні тривалі поїздки автобусом. Єдиним дієвим способом лікування є ендопротезування – встановлення нового штучного суглоба оперативним шляхом.

Нагадаємо, Динамо виграло 2 матчі поспіль, але залишається на четвертій сходинці УПЛ. Матч проти Руха відбудеться 14 квітня у Львові.

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