Головний тренер Динамо Мірча Луческу розуміє, чому в його обоймі перебувають переважно молоді виконавці.

"Команда не змінилася, протягом останніх 4-5 років у Динамо були фінансові проблеми. Тоді вони відмовилися від дорогих досвідчених гравців та легіонерів і були змушені грати молодими гравцями зі своєї академії.

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Ці гравці все ще молоді, їм потрібен досвід і результати на міжнародному рівні", – цитує Луческу ProSport.ro.

Нагадаємо, румунський фахівець очолив киян влітку, замінивши Олексія Михайличенка. Після 13-ти турів УПЛ Динамо лідирує, випереджаючи Шахтар на один заліковий бал.

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