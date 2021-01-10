Луческу розповів про тривалі фінансові проблеми Динамо
16:41 - Читать на русском
Головний тренер Динамо Мірча Луческу розуміє, чому в його обоймі перебувають переважно молоді виконавці.
"Команда не змінилася, протягом останніх 4-5 років у Динамо були фінансові проблеми. Тоді вони відмовилися від дорогих досвідчених гравців та легіонерів і були змушені грати молодими гравцями зі своєї академії.
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Ці гравці все ще молоді, їм потрібен досвід і результати на міжнародному рівні", – цитує Луческу ProSport.ro.
Нагадаємо, румунський фахівець очолив киян влітку, замінивши Олексія Михайличенка. Після 13-ти турів УПЛ Динамо лідирує, випереджаючи Шахтар на один заліковий бал.
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