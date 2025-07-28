"Ми перемогли у внутрішньому чемпіонаті, де команда не мала традицій, і в Європі (Кубок УЄФА – прим). Також ми випустили багато гравців, які згодом зарекомендували себе у вищих лігах: Фернандінью, Вілліан, Алекс Тейшейра, Фред, Дуглас Коста, Мхітарян, Мудрик", – сказав Луческу про період на чолі Шахтаря.

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Також фахівець розповів, чому покинув київське Динамо у 2023 році.

"Я прийняв пропозицію очолити київський клуб в 75 років, і це підтверджує, що вік ніколи не був для мене тягарем. Однак потім почалася війна, і стало неможливим грати у футбол так, як хотів цього я", – наводить слова Луческу Tuttosport.

Нагадаємо, Мірча Луческу тренував Шахтар у 2004-2016 рр. На чолі клубу фахівець виграв 22 трофеї, зокрема Кубок УЄФА у 2009 році. З 2020 по 2023 рік Мірча Луческу тренував київське Динамо. Під керівництвом румунського наставника "біло-сині" виграли чемпіонат, Кубок та Суперкубок України.

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