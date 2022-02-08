"За 5 років кияни нічого не досягли, міжнародних виступів у них також не було. А різниця з Шахтарем у сезоні, що передував моєму приходу, становила 23 очки. Я думаю, що мала значення та довіра, яку я надав гравцям. Вони не могли бути непотрібними для київського Динамо. Але їм була потрібна важлива психологічна підтримка.

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З цією молодою командою ми підходили до кожного змагання із великою впевненістю. Відразу на це була реакція з Шахтаря, який на 50 млн євро купив нових гравців. Вони також привели Де Дзербі – хорошого тренера, тому їм вдалося зберегти баланс цього сезону", – цитує Луческу Gsp.ro.

Нагадаємо, румунський фахівець у своєму дебютному сезоні за Динамо зумів виграти "золото" УПЛ та тріумфував у Кубку України.

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