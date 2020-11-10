Луческу розкритикував рішення проводити товариські матчі під час нової хвилі COVID-19
08:54 - Читать на русском
Головний тренер київського Динамо Мірча Луческу поділився думками щодо товариських матчів збірних у листопаді.
"Всі збірні зараз у дуже складних умовах, але будуть проведені товариські матчі. Не бачу в них сенсу.
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У цей період не потрібно призначати спаринги. Футболісти виснажені психологічно, не тільки фізично", – цитує Луческу видання Sport.ro.
Нагадаємо, вже завтра, 11 листопада, збірна України проведе контрольну зустріч з Польщею перед заключними поєдинками Ліги націй проти Німеччини (14 листопада) та Швейцарії (17 листопада).
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