"У плані завершення та ведення гри в атаці багато залежить від центрального нападника. Але, на жаль, ні Ванат, ні Бєсєдін не можуть зберегти м'яч, їм складно входити в комбінації з гравцями середньої лінії. Їхні сильні сторони – це швидкість, вони можуть використовувати вільні зони за спиною захисників. А за такої сумбурної гри, коли у суперника насичена оборона, вони втрачають м'яч.

Марнотратство киян та нереалізований пенальті Циганкова у відеоогляді зустрічі Динамо – Металіст 1925

Ще одна зброя, яку треба було сьогодні використати – це дальні удари. Але ми били надто здалеку. І Забарний, і Вівчаренко ще мали час і можливість, щоб входити в ударні зони та здійснювати удари звідти. Але, знову-таки, був поспіх і метушня у прийнятті рішень.

Ми контролювали хід гри, контролювали м'яч, створювали моменти, добре пресингували після втрати м'яча в зоні атаки суперника – загалом, все робили правильно, але для гола не вистачало завершального пасу, завершального удару.

Наразі на чемпіонаті світу простежується тенденція збільшення кількості компенсованого часу. У нас же команди, які влаштовує рахунок, тягнуть час, вони довго проводять заміни та повільно вводять м'яч у гру. Потрібно спробувати брати приклад із чемпіонату світу – додавати стільки часу, скільки було витрачено суперником. Можливо, ми прийдемо до цього наступного року. Адже такі затримки збивають темпи гри", – наводить слова Луческу офіційний сайт Динамо.

Динамо розписало нічию з Металістом 1925 – Циганков не забив пенальті, кияни втратили шанс зазимувати на другій позиції