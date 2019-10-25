Луческу розказав, коли реально міг очолити київське Динамо

Колишній наставник донецького Шахтаря Мірча Луческу поділився думками щодо київського Динамо і можливості очолити столичний клуб.

"Київське Динамо – дуже сильний клуб. Раніше вони володіли потужними гравцями. Я бачив кілька їхніх матчів, зауважив, що вихованці киян викликаються до збірної. У Динамо сильна академія і селекція, але проблема клубу в тому, що вони не знайшли спосіб стимулювати гравців до постійного і стабільного зростання. Вони ще не знайшли свого тренера, також у них немає стилю гри і тренувань. Поки я очолював Шахтар, у Динамо змінилося 10 тренерів. Так не можна. Кожен тренер – це нова філософія, стиль мислення і гри. Для гравців це проблема.

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Є тренери, які приходять і готові працювати з уже наявними в обоймі футболістами, але є й ті, хто готовий виховувати молоде покоління. Динамо потрібен тренер, який візьметься за молодих і буде будувати єдину систему. Динамівський стиль – це акцент на фізику і силову гру, а коли Динамо стикається з командами, у яких поставлена ​​гра і є техніка, то починаються проблеми. Якщо Динамо не навчиться перемагати з тими гравцями, які у них є зараз, то вони і їх втратять. У клубу до сих пір немає системи гри і розвитку гравців. У них просто немає готового рішення.

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Чи готовий я очолити київське Динамо? Ні! Зараз це навіть не обговорюється. У них був шанс, коли я покинув Шахтар, але зараз точно немає. Хоча раніше – можливо", – розказав Луческу у програмі Вацко Light.

Нагадаємо, Луческу очолював донецький Шахтар протягом 12 років – з 2004 по 2016 рік. Також румунський фахівець працював головним тренером Зеніта та збірної Туреччини.

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