Польський журналіст запитав керманича киян, що він думає про втечу 21-річного хавбека в Лех.

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"Він вирішив приїхати сюди, скориставшись правилом ФІФА. Він міг залишитися з нами, і я хотів цього, але зробив інший вибір. Тож у мене немає жодних думок стосовно цієї ситуації. Напевно, так буде краще для його кар’єри, але наступного року він повернеться назад. Він хороший гравець", – наводить слова Луческу прес-служба Динамо.

Нагадаємо, минулий сезон Георгій розпочав в оренді в одеському Чорноморці (15 матчів, 1 гол), а з початком війни перейшов у польську Віслу (7 матчів, 1 гол, 2 асисти). 1 липня був орендований Лехом на один рік. Його контракт з Динамо чинний до 30 червня 2025-го.

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