"Чи правда, що Михайличенко не був авторитетом для команди? Я не можу сказати, що його не поважали. До нього є повага, тому що це легенда Динамо. Просто коли хлопці молоді, їм потрібно щодня нагадувати, що вони повинні робити на футбольному полі.

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Глобально я не можу сказати, що тренування у колишніх тренерів дуже відрізнялись від нинішніх занять. Але коли ти виходиш на тренування – тобі пояснюють і ти розумієш, для чого ти це робиш. І тоді пояснювали, але, можливо, меншою мірою, ніж сьогодні. Це може набридати, але в підсумку це дає результат.

Луческу розбирає суперника детально, до дрібниць. До тепер. У нас зараз графік, ми сміємося між собою, як в офісі. О 12:00 приїжджаємо на базу, спільний обід, потім відпочинок, о 16:00-17:00 – теорія мінімум годину. Починаємо аналізувати суперника, повністю до дрібниць. Хто може, хто не може, у кого які шнурки. Я не знаю, звідки у Містера стільки енергії, але він постійно говорить", – сказав Бущан у програмі Вацко Live.

Нагадаємо, Луческу очолив "біло-синіх" у липні 2020 року, замінивши на посаді Олексія Михайличенка. У червні цього року він продовжив з Динамо контракт до 2023 року.

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