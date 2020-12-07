"Ребров – хороший тренер і людина. Я не граю проти Реброва, а виводжу команду проти Ференцвароша. Чи взяв би Сергія до себе асистентом? Коли тренер досягнув успіху головним у хороших командах, як він може йти асистентом?

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У нього буде свій шлях. Він може повернутися згодом в Динамо головним тренером або очолити інший великий клуб", – зазначив Луческу на прес-конференції перед очною зустріччю в Лізі чемпіонів.

Нагадаємо, Сергій Станіславович очолював київський клуб з 2014 по 2017 роки, двічі ставши чемпіоном України та володарем Кубка та ще одного разу вигравав Суперкубок країни. Нині Ребров очолює Ференцварош та претендує на путівку до Ліги Європи у випадку позитивного результату в матчі з Динамо.

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