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Луческу провів переговори з Поповим – екс-гравець Динамо може допомогти з пошуком потенційних новачків для клубу

15:10 - Читать на русском
Луческу провів переговори з Поповим – екс-гравець Динамо може допомогти з пошуком потенційних новачків для клубу
Горан Попов / Фото із соцмереж

Головний тренер Динамо Мірча Луческу продовжує політику залучення колишніх гравців київського гранда.

Містер запросив до Києва на розмову екс-захисника клубу Горана Попова, інформує Meta-ratings.

Динамо повідомило деталі презентації Луческу

Македонець з початку року працює в агентській компанії More than sport і заявляв про свою готовність допомогти Динамо з пошуком нових гравців. Імовірно, саме це було головною темою бесіди між Поповим і Луческу. Якщо переговори складуться успішно, то Горан може отримати офіційну посаду в структурі Динамо.

До слова, ще двох екс-гравців Динамо сватають у тренерський штаб Луческу – це Олег Гусєв та Огнєн Вукоєвіч.

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