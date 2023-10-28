Луческу проти Вернидуба та дуель Шахтаря і СК Дніпро-1 – УПЛ затвердила дати й час початку матчів 14-го туру
Українська Прем'єр-ліга ухвалила важливі рішення щодо проведення чергового туру в елітному дивізіоні.
Матчі 14-го туру чемпіонату України будуть проводитись протягом 3 днів: з 10 по 12 листопада включно, повідомляє офіційний сайт УПЛ.
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Родзинкою туру стане протистояння Юрія Вернидуба та Мірчі Луческу, а також дуель між чемпіоном та віце-чемпіоном минулого сезону – Шахтарем і СК Дніпро-1.
10 листопада (п'ятниця)
Колос – Минай – 17:00
11 листопада (субота)
Оболонь – Ворскла – 13:00
Полісся – Металіст 1925 – 15:00
Олександрія – Верес – 17:00
12 листопада (неділя)
Кривбас – Динамо – 13:00
Зоря – ЛНЗ – 15:00
Чорноморець – Рух – 17:00
Шахтар – СК Дніпро-1 – 19:00
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