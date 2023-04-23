Журналіст Сергій Болотніков поділився думками щодо рішення Мірчі Луческу погодитись на операцію до того, як закінчиться сезон.

"Не знаю, говорити це чи ні, але Луческу таким чином просто вмиває руки. Хоча в людини проблеми зі здоров'ям...

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Трохи слизька тема. Але думаю, він не хоче бути причетним до четвертого місця і тому розділяє відповідальність", – поділився Болотніков у програмі KDK.

Нагадаємо, що після матчу проти Шахтаря Луческу оголосив, що піде на операцію, а Динамо тимчасово очолюватиме Олександр Шовковський.

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