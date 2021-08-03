Румунський фахівець повністю не одужав від застуди і пропустить товариський матч проти Фенербахче в Стамбулі, інформує Meta-ratings.

"Луческу був би найкращим наставником для збірної України": Метревелі пропонує УАФ домовитися із Суркісами

Через хворобу Луческу дивився поєдинок проти Вереса з VIP-ложі. Лікарі рекомендують 76-річному тренеру уникати інтенсивної роботи і дати собі додатковий час на відпочинок. Гравцям Динамо щастить менше – Містер не дав їм бодай один вихідний, призначивши тренування на наступний день після перемоги над Вересом. Наразі заняття проводить асистент Еміл Карас.

Нагадаємо, спаринг Динамо і Фенербахче відбудеться 4 серпня, початок о 19:00. Наступний матч в рамках УПЛ запланований на 8 серпня – "біло-сині" гостюватимуть у Зорі.

Динамо знищило Верес: кияни готові до захисту чемпіонства, старі проблеми залишаються, Гармаш і Тимчик роблять результат