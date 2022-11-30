"Чому на тренерській лавці давно не з’являється мій асистент Огнєн Вукоєвич? Я думаю під час зимової паузи все стане зрозуміло.

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Огнєн має обговорити все з керівництвом. У нього були проблеми в родині, спершу з мамою, потім з сином, також була національна збірна. Це все разом спричинило його відсутність. Але за час відпустки він поспілкується з керівництвом аби прийти до спільного рішення", – цитує Луческу офіційний сайт Динамо.

Нагадаємо, Вукоєвіч, який виступав за Динамо з 2008-го по 2015 рік, увійшов до тренерського штабу Мірчі Луческу у липні 2020-го. Паралельно Огнєн працює у збірній Хорватії U-20. Раніше ЗМІ писали, що тренер Динамо може очолити хорватський Осієк.

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