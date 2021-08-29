"Я трохи втомлений, але водночас задоволений тим, як зіграла команда. Перемога приносить ентузіазм та гарний настрій. Я вже брав безпосередню участь у трьох останніх тренуваннях, тому, можна сказати, звик до того, що можу керувати діями футболістів. Мені сподобалося, що я був присутній на цьому хорошому матчі. Особливо мені сподобався перший тайм, а от у другому ми розслабилися, зменшили оберти, і суперник вирівняв гру як за рухом, так і за моментами.

Динамо – Колос – 7:0 – відео голів та огляд матчу

Зрозуміло, що підсумковий результат показує нашу силу, при цьому у Колоса також хороша команда. Сьогодні був просто невдалий день для них. Практично все, що доводилося до завершення, удавалося реалізувати, тому супернику було сьогодні важко.

Динамо змінилося з моменту останнього матчу проти Колоса, у нас абсолютно інша команда. Ми виросли в плані організації, виконанні обсягу роботи на полі. Конкуренція між гравцями робить цю команду сильнішою, футболісти зростають індивідуально. Я вітаю їх з тим, що вони об'єдналися в прагненні досягти перемоги та стали справжньою командою", – заявив Луческу в коментарі ПРОФУТБОЛ Digital.

Динамо зґвалтувало Колос, перегравши ковалівців з рахунком 7:0 – шість голів було забито до перерви