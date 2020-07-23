Луческу прокоментував призначення в Динамо

"По-перше, я скучив за Україною. Хотів повернутися в цю країну, де у мене були успішні результати. Тут у мене були дуже хороші стосунки з уболівальниками.

Динамо офіційно призначило Луческу головним тренером

Я вдячний долі за те, що я прийшов до клубу з великими традиціями, талановитими футболістами. І я впевнений, що разом ми будемо плідно працювати. Я вірю в те, що моєю роботою тут будуть задоволені, так само як і тими результатами, яких я досягну на чолі Динамо. Я вдячний за надану мені довіру президенту клубу, а також уболівальникам, які довіряють мені команду з такими великими традиціями", – цитує румуна офіційний сайт клубу.

Мірча Луческу залишався без роботи після звільнення зі збірної Туреччини у лютому минулого року. Свою тренерську кар'єру румун розпочав у сезоні 1979/1980. Упродовж 12-ти років він працював із донецьким Шахтарем.

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