"Зустріли сильну команду, от і вся різниця. Суперник має дуже багато міжнародного досвіду, виступає у сильному чемпіонаті. Не треба шукати нічого іншого, просто Вільяреал сильніший. Вони дуже вдало використали свої моменти, а наші молоді захисники припустилися низки помилок. Швидкі і технічні гравці Вільяреала цим скористалися. Все криється у першому голі. Якби Циганков забив першим, то гра б склалася зовсім по-іншому. Все криється в деталях. Вони перемогли заслужено, але рахунок міг би бути 2:1.

Динамо – Вільяреал – 0:2 – відео голів

Голи зі стандартів? Неуважність і відсутність досвіду. Наші захисники молоді, не мають такого досвіду. Мені треба передивитися моменти, зараз важко щось коментувати. При першому голі ми втратили гравців, після виходу зі штрафного м'яч відразу повернули. На другому, мабуть, Жора Бущан повинен був вийти на подачу. Він зреагував, але на добиванні повинні були грати захисники. Ми знали, що треба перекривати ці подачі, адже вони дуже добре грають головою. Вільяреал має групу дуже сильних гравців на стандартах. Другий гол – знову-таки відсутність досвіду, нездатність стримати суперника.

Чого чекати у матчі-відповіді? Я хлопцям на установці сказав, щоб грали з посмішкою і радісно сприймали цей футбол. Ніхто не очікував, що ми настільки далеко зайдемо у єврокубках. Кожна гра для них – це бонус", – резюмував Луческу в коментарі каналу "Футбол".

Вільяреал впевнено переграв Динамо у першому матчі 1/8 ЛЄ – команда Луческу майже без шансів