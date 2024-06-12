"Як гравець Ребров був моїм суперником, коли я був у Шахтарі. Він був дуже розумний, мав нетипову для нападника статуру, але вона допомогла йому розвинути хорошу техніку.

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Як тренер Ребров уже накопичив важливий досвід. У нього близько 5-6 чемпіонських титулів, в тому числі за межами України – у Ференцвароші та Аль-Айні. Він подорослішав, його внесок підніме рівень гри команди, який і так високий.

З усіх команд Східної Європи, які будуть на цьому Євро, Україна – найкраща. Краща за Туреччину? Та навіть за Туреччину. Насправді я вважаю, що сьогоднішня збірна України – найкраща збірна, яка у них була. Чи краща вона за ту, яка 18 років тому вийшла на ЧС-2006? З цією командою покінчено. Ось чому я вважаю її здатною стати сюрпризом цього Євро. Як далеко дійде Україна? Навіть до півфіналу", – поділився Луческу в інтерв'ю golazo.ro.

Нагадаємо, що збірна України потрапила до групи E, де суперниками стануть Румунія (17 червня), Словаччина (21 червня) і Бельгія (26 червня).

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