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Луческу продовжив контракт з ПАОКом до 2020 року

14:40 431 Читать на русском
Луческу продовжив контракт з ПАОКом до 2020 року
Разван Луческу / Фото: соцмережі

Грецький ПАОК продовжив угоду з наставником команди Разваном Луческу.

ПАОК вирішив продовжити контракт з головним тренером команди Разваном Луческу, повідомляє офіційний сайт клубу.

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Нова угода з румунським спеціалістом розрахована до 2020 року.

Нагадаємо, що за ПАОК виступають українці Євген Хачеріді та Євген Шахов.

Наразі ПАОК пройшов у раунд плей-офф Ліги чемпіонів (перший матч у гостях в Бенфіки завершився з рахунком 1:1).

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Теги
ПАОК ПАОК Разван Луческу Світ
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