Поєдинок між Динамо та Минаєм у 17-му турі УПЛ супроводжувався вже традиційними вигуками на адресу румунського фахівця.

Монзуль після підказок VAR не призначила пенальті для Динамо у ворота Миная – відео скандальної гри рукою

Частина прихильників "біло-синіх" вивісила банер з написом "Lucescu go away" (Луческу забирайся – прим. Футбол 24) та скандувала цю фразу. Мірча, як це було під час матчу проти Львова, помахав рукою в сторону трибун та іронічно поплескав.

До слова, матч Динамо – Минай завершився впевненою перемогою саме команди Луческу (3:0). Кияни продовжують випереджати Шахтар на 4 пункти на вершині турнірної таблиці.

Динамо на класі розгромило Минай – Луческу тримає основу в тонусі перед Вільяреалом, Монзуль знову феєрить із VAR