Поважний вік не завадив наставнику Динамо показати свої вміння поводитися з м'ячем.

В одному з епізодів Мірча Луческу потішив публіку, п'ятою ефектно зупинивши м'яч, який летів у технічну зону в бік наставника киян.

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Відео стало неабияк популярним, а прийом тренера Динамо порівняли з трюками легендарного бразильця Роналдінью. Так, м'яч трохи відскочив від Луческу, але варто згадати про вік наставника – нещодавно Мірча відсвяткував 77-й день народження.

Нагадаємо, голи Костянтина Вівчаренка та Віктора Циганкова в екстра-таймах поєдинку в Граці дозволили Динамо обіграти австрійський Штурм (2:1). У вирішальному раунді кваліфікації Ліги чемпіонів 2022/23 суперником киян стане Бенфіка. Матчі відбудуться 17 і 23 серпня, перший поєдинок "біло-сині" проведуть у Польщі.

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