Головний тренер "біло-синіх" Мірча Луческу поміркував над поточною ситуацією у Барселоні і оцінив шанси киян на вихід з групи Ліги чемпіонів.

"Таке явище, як з Барселоною, трапляється з будь-якою командою, коли змінюється покоління. Створити команду непросто. Каталонці будуть зазнавати труднощів не лише цього року, але й наступного. Я використовую дуже молодих гравців – 17, 19 років.

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На тому рівні, на якому вони грають, їм необхідний досвід. На цей момент зі стартового складу Барселони він є лише у Піке та Бускетса. Вони застосовують багато талановитих молодих гравців. Подивимося. Наступний матч ми граємо в Барселоні.

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Для єврокубкової весни можна посісти 3-е місце у групі. Складно сказати, Бенфіка – дуже хороша команда, і у них чудовий склад. Ці команди вклали багато грошей. Бенфіка вклала 150 мільйонів. Вартість гравців визначається талантом, всім цим, але також і частково трансферним ринком. Буде дуже важко – у нас найскладніша група", – цитує Луческу Digisport.

Нагадаємо, Барселона зазнала двох поразок у перших двох матчах групового етапу Ліги чемпіонів із загальним рахунком 0:6. Наступні два поєдинки каталонці проведуть саме з Динамо – 20 жовтня на виїзді і 2 листопада вдома.

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