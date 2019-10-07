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"Луческу приїде в Москву", – агент тренера підтвердив перемовини з Динамо

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"Луческу приїде в Москву", – агент тренера підтвердив перемовини з Динамо
Мірча Луческу / Фото Reuters

Екс-тренер Шахтаря Мірча Луческу перебуває за крок до повернення в чемпіонат Росії. Агент румунського фахівця Аркадій Запорожану прокоментував потенційний "камбек".

"У нас був контакт з керівниками Динамо Москва, але поки контракт ще не пропонували. Луческу планує приїзд до Москви, але поки не можу відповісти, коли.

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Які шанси, що він очолить Динамо? Це питання краще задати керівникам клубу. Але я бачу, що цей варіант реальний. Мені б хотілося, щоб він очолив команду. Поки не можу сказати, коли вся ситуація вирішиться", – цитує Запорожану Sport24.

Нагадаємо, 74-річний румунський тренер раніше очолював Шахтар. Останнім місцем роботи Луческу була збірна Туреччини.

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Аркадій Запорожану Мірча Луческу Мірча Луческу Шахтар Шахтар Динамо Москва Динамо Москва Росія
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