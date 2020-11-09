"Ситуація складна була, дуже багато гравців заразилися COVID-19, мало було замін. Головний тренер правильно сказав, що не було фейр-плей.

Динамо повторило власний антирекорд у матчах з Шахтарем

До вилучення гра була рівною. Ми не поступалися, як і Шахтар. Намагалися контролювати хід зустрічі і виконували все правильно. У гірників був тільки один момент, який вони реалізували після нашої помилки. Вилучення зіграло свою роль.

Червона картка Сидорчука? Це ігровий момент. Я дивився з гри, начебто там не було червоної. Але суддя знайшла цей момент, тому дала червону. Це футбол, тут нічого не поробиш. Зі сторони легко міркувати, а у грі футболістові видніше. Якби трохи раніше зробити цей підкат або в м'яч зіграти, то нічого б і не було. З кожним таке може трапитися, просто не пощастило. Може, він і не повинен був іти в цей підкат, але ми не звинувачуємо нікого. Ми – команда, програємо і виграємо разом.

У першому голі, можливо, не потрібно було виходити з воріт. Але нічого страшного, всі помиляються. У другому голі був удар, м'яч потрапив у п'яту, рикошет і м'яч залітає прямісінько в кут. Пощастило Шахтарю. У третьому голі була плутанина в центрі поля, відразу ж удар. Здається, Нещерет не очікував удару, але нічого, ми його підтримали. Все нормально, рухаємося далі. Це складно, коли багато гравців, важко побачити момент удару. Тому, ніхто нікого не звинувачує.

У меншості нам було дуже важко, ми витрачали багато сил на оборону, їх практично не залишалося на контратаки. Майже весь другий тайм ми оборонялися. Поразка нічого нам не зіпсувала. Вважаю, що у нас все попереду. Ми будемо працювати і покажемо все, що ми можемо", – цитує Іллю Забарного офіційний сайт Динамо.

Попри поразку від Шахтаря (0:3), кияни все ще лідирують з 20 пунктами. Донеччани йдуть другими, маючи на одне очко менше.

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