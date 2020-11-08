"Коли ми покинули збірну Туреччини, нам приходили пропозиції, але вони не відповідали рівню, на якому хотілося б працювати. І ось Містер очолив Динамо. Він дзвонив мені майже щодня і хотів, щоб я приєднався до штабу. Нелегко було відмовити, але я пояснив, що для мене це неприйнятно.

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Перед цією грою ми не спілкувалися. Не можна відмахнутися від 20 років спільної роботи. Ми час від часу телефонували один одному, але зараз ми по різні боки барикад. Упевнений, Луческу буде дуже мотивований на гру з Шахтарем. Він професіонал, але у нього є прагнення реваншу.

Не вважаю, що Динамо почне цей матч у ролі фаворита. Луческу грає в зовсім інший футбол, який відрізняється від донецького періоду кар'єри. Динамо будує гру від надійного захисту. Кияни дуже сильні в контратаках, але у них немає ресурсу для того, щоб грати першим номером.

Луческу дуже добре знає Шахтар, а Шахтар дуже добре знає Луческу, тому долю матчу може вирішити будь-яка дрібниця. Один епізод може перевернути матч", – цитує Карло Ніколіні сайт ТК Футбол.

Нагадаємо, матч Динамо – Шахтар відбудеться вже сьогодні, 8 листопада. Початок о 17:00.

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