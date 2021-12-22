"У Динамо все було інакше", – Луческу пояснив, чому відмовився від трансферної політики Шахтаря
Головний тренер Динамо Мірча Луческу пригадав перший здобутий трофей на чолі Шахтаря та зізнався, що спонукало його відмовитись від звичної роботи на трансферному ринку в Києві.
"Я пам'ятаю, що було багато людей, велике свято, шоу, музика, коли ми виграли Кубок. Нарешті, це дуже багато значило для міста. Команда поступово зростала. Правда, що в другому сезоні я виграв чемпіонат. Я виграв Кубок через місяць після свого призначення або близько того. Потім розпочався новий чемпіонат. Перший матч був зіграний із київським Динамо з рахунком 2:0. Кияни на той момент мали близько 13 перемог поспіль у чемпіонаті України.
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Ми дійшли нової ідеї: щоб збільшити видовищність футболу, нам потрібно було залучити нових гравців. Я переконав президента розпочати з кількох бразильців. Тоді був дуже важливим Матузалем, лідер Брешії. Потім підписали Жадсона, Фернандінью, пізніше Вілліана, Алекса Тейшейру, Дугласа Косту. Ця команда зростала, з кожним роком ставала кращою.
У Динамо все було інакше. Думаю, Динамо повернулося до Ліги чемпіонів після п'яти років відсутності. Я не хотів робити жодних трансферів, доки не побачив, які гравці у мене є. З цією командою, з їхнім бажанням досягти успіху, нам вдалося виграти чемпіонат, Кубок та Суперкубок у перший рік, випередивши таку сильну команду, як Шахтар", – розповів Луческу в коментарі Playsport.ro.
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