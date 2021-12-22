Головний тренер Динамо Мірча Луческу пригадав перший здобутий трофей на чолі Шахтаря та зізнався, що спонукало його відмовитись від звичної роботи на трансферному ринку в Києві.

"Я пам'ятаю, що було багато людей, велике свято, шоу, музика, коли ми виграли Кубок. Нарешті, це дуже багато значило для міста. Команда поступово зростала. Правда, що в другому сезоні я виграв чемпіонат. Я виграв Кубок через місяць після свого призначення або близько того. Потім розпочався новий чемпіонат. Перший матч був зіграний із київським Динамо з рахунком 2:0. Кияни на той момент мали близько 13 перемог поспіль у чемпіонаті України.

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Ми дійшли нової ідеї: щоб збільшити видовищність футболу, нам потрібно було залучити нових гравців. Я переконав президента розпочати з кількох бразильців. Тоді був дуже важливим Матузалем, лідер Брешії. Потім підписали Жадсона, Фернандінью, пізніше Вілліана, Алекса Тейшейру, Дугласа Косту. Ця команда зростала, з кожним роком ставала кращою.

У Динамо все було інакше. Думаю, Динамо повернулося до Ліги чемпіонів після п'яти років відсутності. Я не хотів робити жодних трансферів, доки не побачив, які гравці у мене є. З цією командою, з їхнім бажанням досягти успіху, нам вдалося виграти чемпіонат, Кубок та Суперкубок у перший рік, випередивши таку сильну команду, як Шахтар", – розповів Луческу в коментарі Playsport.ro.

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