"Ми намагаємося впоратися з тими молодими талантами, які у нас є. Я не можу підписувати великих зірок через фінансові проблеми в клубі. Але поки що з командою все гаразд. Хочу, аби ця стабільність тривала. Я вірю, що Динамо з кожним роком буде лише кращим.

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Лише у Туреччині вболівальники суперників добре ставилися до мене. Коли я пішов до Бешикташа з Галатасарая, уболівальники Галатасарая аплодували мені в першій грі на Алі Самі Єн (стадіон Галатасарая – прим.). Я ніколи не зможу це забути. Для мене це була неймовірна атмосфера", – поділився Луческу в коментарі Ajansspor.

Додамо, що Динамо перед стартом сезону 2021/22 придбало лише Вітінью, роблячи ставку на власних вихованців. Миколенка, який перебрався до Евертона, має замінити ще один вихованець киян – Владислав Дубінчак.

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