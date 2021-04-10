"Гра Супряги? Він зіграв так само, як і Бєсєдін, тобто зробив свою справу. Найважливіший момент – він повинен повернути цю свою енергію, сам виробити цю впевненість. Я йому даю впевненість у своїх силах, щоб він зіграв як справжній центрфорвард.

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Після вилучення у складі суперників і після того як ми повели 2:0 в рахунку, наші гравці дещо розслабилися. Дуже велика напруга була всі ці дні, дуже велика напруга і в матчі, позаяк нам потрібна була перемога. Гравці трохи розслабилися, і перевага у заключні хвилини була на боці СК Дніпро-1", – поділився Луческу на післяматчевій прес-конференції.

Нагадаємо, Динамо впевнено обіграло СК Дніпро-1 (2:0) та втримало відрив у 7 очок від Шахтаря. Супряга ж втратив місце у стартовому складі киян після повернення Бєсєдіна, але встиг провести 29 матчів у цьому сезоні та відзначитись 3 голами та 5 асистами.

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