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Луческу повторив рекорд тренера Шахтаря за кількістю виграних Суперкубків

16:31 - Читать на русском
Луческу повторив рекорд тренера Шахтаря за кількістю виграних Суперкубків
Даріо Срна та Мірча Луческу / Фото ФК Шахтар

Одразу після старту нового сезону Мірча Луческу продовжує вписувати своє ім'я у книгу рекордів українського футболу.

Суперкубок України
Шахтар
1
1 : 3
3
Динамо
21:00 25:08:2020
завершено
37’ Жуніор Мораєс
 
Карлос Де Пена 20’
Жерсон Родрігес 31’
Фран Соль 83’
20’ Карлос Де Пена
31’ Жерсон Родрігес
37’ Жуніор Мораєс
83’ Фран Соль

У своєї дебютній дуелі проти Шахтаря новоспечений тренер Динамо Мірча Луческу зумів перемогти у Суперкубку України (3:1).

Шахтар – Динамо – 1:3 – відео голів та огляд матчу за Суперкубок України 2020

Для румунського фахівця це 8-й подібний трофей за 12 матчів. За цим показником він зрівнявся з легендою "гірників" Даріо Срною, який вигравав стільки ж трофеїв Суперкубка України, перебуваючи у статусі гравця, повідомляє Sport.ua. Зараз хорват працює у тренерському штабі Луїша Каштру.

Нагадаємо, Луческу став першим наставником, якому вдалось перемогти у Суперкубку України з двома різними командами.

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Теги
Даріо Даріо Срна Шахтар Шахтар Суперкубок України Шахтар - Динамо Мірча Мірча Луческу Динамо Динамо Рекорди
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