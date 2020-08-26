Луческу повторив рекорд тренера Шахтаря за кількістю виграних Суперкубків

Одразу після старту нового сезону Мірча Луческу продовжує вписувати своє ім'я у книгу рекордів українського футболу.

У своєї дебютній дуелі проти Шахтаря новоспечений тренер Динамо Мірча Луческу зумів перемогти у Суперкубку України (3:1).

Шахтар – Динамо – 1:3 – відео голів та огляд матчу за Суперкубок України 2020

Для румунського фахівця це 8-й подібний трофей за 12 матчів. За цим показником він зрівнявся з легендою "гірників" Даріо Срною, який вигравав стільки ж трофеїв Суперкубка України, перебуваючи у статусі гравця, повідомляє Sport.ua. Зараз хорват працює у тренерському штабі Луїша Каштру.

Нагадаємо, Луческу став першим наставником, якому вдалось перемогти у Суперкубку України з двома різними командами.

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