Луческу повністю готовий до роботи в Росії, – колишній асистент румунського фахівця

Олександр Спірідон, який працював помічником Мірчі Луческу в Шахтарі, прокоментував чутки про призначення румуна на посаду головного тренера московського Динамо.

"Поки складно щось говорити, якби це було реально, то я б першим дізнався. Я з Луческу на зв'язку, розмовляю з ним часто. Зараз Луческу готовий посісти посаду головного тренера, він готовий до роботи.

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Це, напевно, буде останнім його призначенням, а потім він вже приділить час своїм онукам, правнукам і сім'ї. Зараз він має кілька пропозицій, подивимося. Динамо Москва – це топовий клуб, для нього це буде виклик.

На жаль, в Зеніті йому і близько не дали показати те, що він вміє. З нинішнім складом Зеніта або з тим, в якому були Вітсель, Гарай і Халк, у Луческу результат був би зовсім іншим і керівництво не вважало б, що це був провал.

У Луческу в Росії не буде ніяких проблем з адаптацією. Він повністю готовий до роботи в російському чемпіонаті", – сказав Спірідон в коментарі Sport24.

Нагадаємо, що останнім місцем роботи Мірчі Луческу була збірна Туреччини, з якої його звільнили у березні цього року.

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