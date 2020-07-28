Луческу повернувся у Київ – румун повинен підписати додаткові документи, щоб затвердитися в статусі тренера Динамо

Мірча Луческу все ж прилетів до столиці України попри всі чутки про відставку з Динамо.

Румунський фахівець сьогодні зранку прилетів до Києва, інформує Футбол NEWS.

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Луческу не мав жодних контактів з журналістами і відразу з аеропорта поїхав на базу Динамо в Конча-Заспі. За інформацією джерела, 74-річний тренер ще повинен підписати деякі документи, які остаточно затвердять його в статусі нового наставника Динамо. 30 липня запланована прес-конференція та офіційна презентація Луческу.

Нагадаємо, екс-тренер Шахтаря був на межі відходу з Динамо всього через чотири дні після призначення. Втім, президент киян Ігор Суркіс надав повну підтримку румуну, переконавши його залишитися в клубі.

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