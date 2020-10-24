"Луческу наразі знає, що робити, щоб в Динамо все було гаразд. Щодо того, яке підсилення буде взимку, я можу собі лише уявити.

Сідклей повернеться в Динамо вже взимку, – ЗМІ

По-перше, повертається Сідклей. Луческу добре знає цього футболіста, оскільки уважно стежив за бразильським чемпіонатом. Інші бразильські клуби дали гарну рекомендацію Луческу щодо футболіста, який наразі виступає у складі Корінтіанса. І головний тренер Динамо зараз наполягає на тому, щоб по закінченню оренди Сідклей повернувся в Україну – він хоче спробувати його інтегрувати в гру української команди.

Крім того, Луческу буде наполягати, щоби придбали взимку декілька футболістів, але під конкретні позиції. Зараз відновився Бєсєдін, і якщо він буде гарно себе проявляти у тренувальному процесі, то цілком можливо, що проблема нападника у Динамо може відпасти, оскільки Супряга і Бєсєдін це два футболісти, які будуть конкурувати.

Так само потрібен в опорну зону футболіст, оскільки, хоч і придбали Белуце, ще треба побачити, як він виглядатиме, але сам по собі Луческу вважає, що в центрі поля повинен бути футболіст, який має більший технічний арсенал. Гравець, який зможе розвернути гру команди та вести її. Найголовніше, він повинен вміти виводити м’яч від центральних захисників і доводити його до групи атаки.

Наскільки мені відомо, Луческу виявив бажання орієнтуватися на бразильців, але не на молодих, взятих на перспективу. Він буде дивитися на досвідчених футболістів", – сказав Ігор Циганик в ефірі програми Циганик Live.

Зауважимо, під керівництвом Луческу Динамо вперше за чотири роки грає у груповому етапі ЛЧ. Кияни у першому турі програли Ювентусу (0:2), проте у чемпіонаті лідирують після 6-ти турів.

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