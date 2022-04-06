Гравці Динамо вчора провели одразу два тренування. Перед другим заняттям Мірча Луческу взяв слово, аби зарядити хлопців на майбутні поєдинки.

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"Якщо українські солдати героїчно борються на полі бою, то ви зобов'язані це робити на футбольному! Заради України та свого народу! Вони (суперники – прим.) вийдуть битися проти вас так, ніби це офіційний матч у Лізі чемпіонів", – наводить слова Луческу офіційний сайт Динамо.

Нагадаємо, вже 12 квітня відбудеться благодійний поєдинок киян проти Легії. Гроші будуть відправлені на потреби українських біженців.

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