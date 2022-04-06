Луческу потужно мотивував гравців Динамо, порівнявши їх з українськими солдатами
Головний тренер Динамо Мірча Луческу налаштовує своїх підопічних на серію благодійних поєдинків.
Гравці Динамо вчора провели одразу два тренування. Перед другим заняттям Мірча Луческу взяв слово, аби зарядити хлопців на майбутні поєдинки.
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"Якщо українські солдати героїчно борються на полі бою, то ви зобов'язані це робити на футбольному! Заради України та свого народу! Вони (суперники – прим.) вийдуть битися проти вас так, ніби це офіційний матч у Лізі чемпіонів", – наводить слова Луческу офіційний сайт Динамо.
Нагадаємо, вже 12 квітня відбудеться благодійний поєдинок киян проти Легії. Гроші будуть відправлені на потреби українських біженців.
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