"Луческу потрібно звільнити негайно". Турецькі ЗМІ хвалять молоду збірну України та пояснюють, чому Мірча збереже посаду

Омолоджена збірна України розписала нульову нічию в товариському матчі з турками. Місцеві журналісти видають компліменти "синьо-жовтим" і знищують свого головного тренера Мірчу Луческу.

Fanatik: Надії на наступний рік

"В останньому матчі 2018 року збірна Туреччини зустрічалася з Україною... Ми грали непогано, але втратили свої можливості. Наші голи не зарахували. Тепер ми сфокусовані на відборі до Євро-2020, який розпочинається в березні 2019-го.

Збірна дуже намагалася забити, але все завершилося нічиєю 0:0. Турецька команда має серйозні проблеми з результативністю під керівництвом Мірчі Луческу – в середньому один гол за гру", – пише найпопулярніше спортивне видання Туреччини.

Україна – Туреччина: пристойна заявка на майбутнє, нові лідери, тренд антиЛуческу та питання до судді з обох боків

Hürriyet: Тихий спаринг в Антальї

"Збірна Туреччини в 566-му матчі у своїй історії розписала нульову нічию з Україною. На стадіоні в Антальї темп матчу час від часу зростав, команди відповідали атака на атаку, а турки у цій грі домінували. У ключових моментах суперники не забили, тому поєдинок завершився без голів", – інформують журналісти Hürriyet.

Україна – Туреччина – 0:0 – відеоогляд матчу

Sabah: Мовчання

"Луческу зіграв в Антальї командою з середнім віком в 23.9 року. Обидві збірні в основному складалися з молоді. Гра 20-річного Миколи Шапаренка в центрі поля показала, що в майбутньому він може стати зіркою.

Туреччина провела останній матч у 2018 році. Не вигравши останні 4 зустрічі, національна збірна залишилася голодною. Кількість перемог під керівництвом Луческу не збільшилася – лише 4 в 17 матчах.

Інтерес до гри в Антальї був прекрасним, трибуни заповнені. А після завершення матчу і Луческу, і керівники турецької федерації отримали заклики щодо відставки", – пише інше популярне видання.

Lucescu ile 17 maçta 4 galibiyet



Ukrayna 2-0

1-0 Hırvatistan

0-3 İzlanda

️Finlandiya 2-2

Romanya 2-0

2-3 Arnavutluk

1-0 İrlanda

️Karadağ 2-2

2-1 İran

️Tunus 2-2

️Rusya 1-1

Rusya 1-2

İsveç 2-3

️Bosna 0-0

Rusya 2-0

İsveç 0-1

️Ukrayna 0-0 — FutbolArena (@futbolarena) 21 листопада 2018 р.

"Збірна Туреччини перетворилася в лабораторію Луческу. В кожному матчі виходять інші 11 футболістів. Він втратив гравців з-за кордону, звинувачуючи їх і їхні клуби. Підопічні не можуть отримати жодної емоційної підтримки від тренера. Натомість молода команда України грала в системний футбол", – вважає авторитетний турецький журналіст Левен Тюрземен.

Відомий спортивний коментатор Хінкал Улуч налаштований дуже радикально: "Луческу потрібно звільнити негайно".

FutbolArena: Луческу не покине збірну Туреччини до серпня

"Турецька футбольна федерація прийме рішення щодо Луческу в червні 2019-го. Тренер у 2017-му підписав контракт за схемою 2+1 і покине пост головного тренера збірної в серпні.

Причина в тому, що федерація хоче припинити співпрацю з Луческу без виплати компенсації, відтак планує дочекатися, поки завершиться термін угоди. Сам Луческу раніше у відставку не подасть", – запевняє FutbolArena.

У Twitter видання пропонує ще одну цікаву статистику не на користь Луческу. У 1986 році збірна Туреччини мала найдовшу безгольову серію – 7 матчів. Під керівництвом румунського фахівця наприкінці цього року національна збірна видала другу найгіршу серію за цим показником – вже 4 "сухі" поєдинки поспіль.