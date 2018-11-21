"Луческу потрібно звільнити негайно". Турецькі ЗМІ хвалять молоду збірну України та пояснюють, чому Мірча збереже посаду

Омолоджена збірна України розписала нульову нічию в товариському матчі з турками. Місцеві журналісти видають компліменти "синьо-жовтим" і знищують свого головного тренера Мірчу Луческу.
Fanatik: Надії на наступний рік
"В останньому матчі 2018 року збірна Туреччини зустрічалася з Україною... Ми грали непогано, але втратили свої можливості. Наші голи не зарахували. Тепер ми сфокусовані на відборі до Євро-2020, який розпочинається в березні 2019-го.
Збірна дуже намагалася забити, але все завершилося нічиєю 0:0. Турецька команда має серйозні проблеми з результативністю під керівництвом Мірчі Луческу – в середньому один гол за гру", – пише найпопулярніше спортивне видання Туреччини.
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Hürriyet: Тихий спаринг в Антальї
"Збірна Туреччини в 566-му матчі у своїй історії розписала нульову нічию з Україною. На стадіоні в Антальї темп матчу час від часу зростав, команди відповідали атака на атаку, а турки у цій грі домінували. У ключових моментах суперники не забили, тому поєдинок завершився без голів", – інформують журналісти Hürriyet.
Україна – Туреччина – 0:0 – відеоогляд матчу
Sabah: Мовчання
"Луческу зіграв в Антальї командою з середнім віком в 23.9 року. Обидві збірні в основному складалися з молоді. Гра 20-річного Миколи Шапаренка в центрі поля показала, що в майбутньому він може стати зіркою.
Туреччина провела останній матч у 2018 році. Не вигравши останні 4 зустрічі, національна збірна залишилася голодною. Кількість перемог під керівництвом Луческу не збільшилася – лише 4 в 17 матчах.
Інтерес до гри в Антальї був прекрасним, трибуни заповнені. А після завершення матчу і Луческу, і керівники турецької федерації отримали заклики щодо відставки", – пише інше популярне видання.
"Збірна Туреччини перетворилася в лабораторію Луческу. В кожному матчі виходять інші 11 футболістів. Він втратив гравців з-за кордону, звинувачуючи їх і їхні клуби. Підопічні не можуть отримати жодної емоційної підтримки від тренера. Натомість молода команда України грала в системний футбол", – вважає авторитетний турецький журналіст Левен Тюрземен.
Відомий спортивний коментатор Хінкал Улуч налаштований дуже радикально: "Луческу потрібно звільнити негайно".
FutbolArena: Луческу не покине збірну Туреччини до серпня
"Турецька футбольна федерація прийме рішення щодо Луческу в червні 2019-го. Тренер у 2017-му підписав контракт за схемою 2+1 і покине пост головного тренера збірної в серпні.
Причина в тому, що федерація хоче припинити співпрацю з Луческу без виплати компенсації, відтак планує дочекатися, поки завершиться термін угоди. Сам Луческу раніше у відставку не подасть", – запевняє FutbolArena.
У Twitter видання пропонує ще одну цікаву статистику не на користь Луческу. У 1986 році збірна Туреччини мала найдовшу безгольову серію – 7 матчів. Під керівництвом румунського фахівця наприкінці цього року національна збірна видала другу найгіршу серію за цим показником – вже 4 "сухі" поєдинки поспіль.