"Луческу потрібен адреналін": Вірт позитивно оцінив тренера Динамо

"Футболісти дуже задоволені Луческу, оскільки все по-новому. Він перебудовує і гру, і практично все, що може стосуватись ігрових аспектів.

Динамо раптово перенесло свій товариський матч

Мірча не змінюється протягом десяти років. Він молодий, енергійний, підказує на лінії. Видно, що людина скучила за футболом. Йому потрібен адреналін, він не може без футболу. Президент київського Динамо зробив правильну ставку.

Контроль м'яча, швидкий перехід центру поля, агресія попереду – цих трьох речей він буде дотримуватися. Природно, що для цього необхідні виконавці високого рівня. Потрібно посилення, яке будуть шукати за кордоном. Якщо буде можливість, то купуватимуть бразильців, оскільки він вміє з ними працювати. Я думаю, що він не відмовиться від такого варіанту", – сказав Вірт в ефірі ТК Футбол.

Нагадаємо, Динамо зараз готується до сезону 2020/21 на чолі з Мірчею Луческу. Команда провела спаринг з Вересом (3:0) та сьогодні, 11 серпня, зіграє з Десною.

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