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"Луческу потрібен адреналін": Вірт позитивно оцінив тренера Динамо

17:13 - Читать на русском
"Луческу потрібен адреналін": Вірт позитивно оцінив тренера Динамо
Юрій Вірт / ФК Верес

Головний тренер Вереса Юрій Вірт поділився очікуваннями щодо Динамо на чолі з Мірчею Луческу.

"Футболісти дуже задоволені Луческу, оскільки все по-новому. Він перебудовує і гру, і практично все, що може стосуватись ігрових аспектів.

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Мірча не змінюється протягом десяти років. Він молодий, енергійний, підказує на лінії. Видно, що людина скучила за футболом. Йому потрібен адреналін, він не може без футболу. Президент київського Динамо зробив правильну ставку.

Контроль м'яча, швидкий перехід центру поля, агресія попереду – цих трьох речей він буде дотримуватися. Природно, що для цього необхідні виконавці високого рівня. Потрібно посилення, яке будуть шукати за кордоном. Якщо буде можливість, то купуватимуть бразильців, оскільки він вміє з ними працювати. Я думаю, що він не відмовиться від такого варіанту", – сказав Вірт в ефірі ТК Футбол.

Нагадаємо, Динамо зараз готується до сезону 2020/21 на чолі з Мірчею Луческу. Команда провела спаринг з Вересом (3:0) та сьогодні, 11 серпня, зіграє з Десною.

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Теги
Мірча Мірча Луческу Динамо Динамо Юрій Юрій Вірт
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