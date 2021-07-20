Керманич Динамо Мірча Луческу хоче заздалегідь сформувати команду, з якою працюватиме у новому сезоні.

Румунський фахівець вирішив попрощатися з 6 гравцями ще до закінчення зборів, стверджує Meta-ratings.

Гренадер із тропіків не боїться холоду: нетиповий латиноамериканець підкорив сусіда України та заслужив на виклик Динамо

Прізвища двох "жертв" вже відомі – Владислав Супряга та Беніто. За інформацією джерела, найближчим часом вони повинні достроково покинути збори і повернутися до Києва. 21 липня Динамо планує переїхати до Австрії, де відбудуться два спаринги і завершальний етап підготовки.

Нагадаємо, упродовж останніх тижнів Супрягу активно сватали в Дженоа. Контракт нападника з Динамо розрахований до 31 грудня 2025 року.

Із Динамо – на вихід: Луческу втратив віру у Супрягу і ще 12 динамівців, серед яких навіть вчорашні лідери