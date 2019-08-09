Луческу порадив Стяуа підписати Хачеріді

Колишній наставник Шахтаря Мірча Луческу порекомендував Стяуа захисника Євгена Хачеріді.

Український захисник Євген Хачеріді може продовжити кар'єру в Румунії. Як повідомив скандальний президент Стяуа Джордже Бекалі, Мірча Луческу порадив підписати захисника.

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"Я дзвонив Мірчі Луческу, щоб дізнатися його думку про Хачеріді. Не вірте чуткам, що Луческу тренуватиме Стяуа. Ми з ним просто перебуваємо в дружніх стосунках. Для мене це велика честь, тому що Луческу – найбільша людина в історії румунського футболу", – цитує Бекалі Digisport.ro.

До слова, представник найвищого дивізіону Румунії нині називається ФКСБ, тоді як команда під назвою Стяуа грає у 4 дивізіоні Румунії.

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