Луческу покинув Україну після підписання контракту з Динамо

Як відомо, 23 липня Мірча Луческу став головним тренером Динамо, підписавши контракт за схемою 2+1. Одразу після укладення угоди з київським клубом румунський фахівець покинув Україну. Про це повідомили в ефірі програми "Футбол NEWS".

Луческу обрав собі тренерський штаб у Динамо

Луческу повернеться до Києва 30 липня – на наступний день після свого дня народження. 29 числа колишньому тренеру Шахтаря, Галатасарая, Зеніта, Інтера та низки інших клубів виповниться 75 років. Відповідно, на 30 липня заплановане і представлення румуна гравцям "біло-синіх".

Нагадаємо, після відставки Олексія Михайличенка претендентами на посаду головного тренера Динамо називали Віктора Скрипника, Сергія Реброва та Ненада Б'єліцу.

Show must go on, або Чому прихід Луческу в Динамо – це прекрасно