toggle menu
Результати
Турніри
Новини
  1. Футбол 24
  2. Новини футболу
  3. Україна
ДИНАМО МІРЧА ЛУЧЕСКУ УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ ТРАНСФЕРИ

Луческу покинув Україну після підписання контракту з Динамо

08:24 - Читать на русском
Луческу покинув Україну після підписання контракту з Динамо
Мірча Луческу / фото з відкритих джерел

Новоспечений наставник Динамо розпочне роботу в київському клубі 30 липня.

Як відомо, 23 липня Мірча Луческу став головним тренером Динамо, підписавши контракт за схемою 2+1. Одразу після укладення угоди з київським клубом румунський фахівець покинув Україну. Про це повідомили в ефірі програми "Футбол NEWS".

Луческу обрав собі тренерський штаб у Динамо

Луческу повернеться до Києва 30 липня – на наступний день після свого дня народження. 29 числа колишньому тренеру Шахтаря, Галатасарая, Зеніта, Інтера та низки інших клубів виповниться 75 років. Відповідно, на 30 липня заплановане і представлення румуна гравцям "біло-синіх".

Нагадаємо, після відставки Олексія Михайличенка претендентами на посаду головного тренера Динамо називали Віктора Скрипника, Сергія Реброва та Ненада Б'єліцу.

Show must go on, або Чому прихід Луческу в Динамо – це прекрасно

blog_ava
Лаціо вдома переміг Кальярі та гарантував місце в ЛЧ, Ювентус програв Удінезе й не став достроковим чемпіоном
00:43
2490
Теги
Динамо Динамо Мірча Мірча Луческу
Коментарі - 0
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
9
год
:
18
хв
Агробізнес
18:00
Волинь
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини

Ми використовуємо Куки ! Що це таке ?

Залиште відгук