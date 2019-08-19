Луческу: Поки я був тренером Шахтаря, Динамо змінило їх близько 10 – так не можна

Колишній наставник Шахтаря Мірча Луческу оцінив теперішній рівень чемпіонату України.

"Матч Динамо – Шахтар (1:2) став першим за останні три роки в чемпіонаті України, який я побачив. Я був тільки на двох матчах Шахтаря в Лізі чемпіонів – проти Роми і проти Ман Сіті. Зараз хотів побачити рівень чемпіонату України після того, як я покинув Шахтар.

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Що побачив? Це далеко від того, що було раніше. Я очікував, що буде набагато краще. Я ж пам'ятаю, як було, коли я йшов – Дніпро, Металіст, хороша команда в Одесі. Але зараз, з 12-ма командами, нелегко вийти на високий рівень. Хотів би, щоб топові українські клуби краще протистояли один одному.

Поки я був тренером Шахтаря, Динамо змінило їх близько 10. Так не можна. Не виграв – геть, не виграв – геть. Це неправильно, важливо дати комусь попрацювати, побудувати систему, стиль. Кожен тренер бачить футбол по-своєму.

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Усі тренери Динамо, з якими я грав, були хорошими. Сьомін, Газзаєв, Ребров, тоді був інший час, але Ребров був в порядку, Дем'яненко. Не знаю, навіщо вони так часто міняли тренерів. Від цього страждає команда, фанати", – сказав Луческу в ефірі програми ПроФутбол.