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Луческу: Поки я був тренером Шахтаря, Динамо змінило їх близько 10 – так не можна

09:13 889 Читать на русском
Луческу: Поки я був тренером Шахтаря, Динамо змінило їх близько 10 – так не можна
Мірча Луческу / фото із соцмереж

Колишній наставник Шахтаря Мірча Луческу оцінив теперішній рівень чемпіонату України.

39’ Жерсон Родрігес
 
Жуніор Мораєс 21’
Марлос 64’
21’ Жуніор Мораєс
39’ Жерсон Родрігес
64’ Марлос

"Матч Динамо – Шахтар (1:2) став першим за останні три роки в чемпіонаті України, який я побачив. Я був тільки на двох матчах Шахтаря в Лізі чемпіонів – проти Роми і проти Ман Сіті. Зараз хотів побачити рівень чемпіонату України після того, як я покинув Шахтар.

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Що побачив? Це далеко від того, що було раніше. Я очікував, що буде набагато краще. Я ж пам'ятаю, як було, коли я йшов – Дніпро, Металіст, хороша команда в Одесі. Але зараз, з 12-ма командами, нелегко вийти на високий рівень. Хотів би, щоб топові українські клуби краще протистояли один одному.

Поки я був тренером Шахтаря, Динамо змінило їх близько 10. Так не можна. Не виграв – геть, не виграв – геть. Це неправильно, важливо дати комусь попрацювати, побудувати систему, стиль. Кожен тренер бачить футбол по-своєму.

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Усі тренери Динамо, з якими я грав, були хорошими. Сьомін, Газзаєв, Ребров, тоді був інший час, але Ребров був в порядку, Дем'яненко. Не знаю, навіщо вони так часто міняли тренерів. Від цього страждає команда, фанати", – сказав Луческу в ефірі програми ПроФутбол.

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Динамо Динамо Шахтар Шахтар Мірча Луческу Мірча Луческу Динамо - Шахтар
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