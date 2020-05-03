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Луческу похизувався, що виховав екс-зірку Шахтаря

3 травня 19:34 750 Читать на русском
Луческу похизувався, що виховав екс-зірку Шахтаря
Генріх Мхітарян та Луїс Адріано / Фото ФК Шахтар

Колишній тренер Шахтаря Мірча Луческу зізнався, що саме він зробив голеадора з Генріха Мхітаряна.

"Він – вирішальний гравець, нехай тренеру і потрібно для нього знайти відповідне місце на полі. Я зробив його другим форвардом, з огляду на його якості ассистента. Щоб заслужити довіру, Мхітарян не повинен грати в оренді, йому потрібна визначеність.

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У Манчестер Юнайтед у нього не склалося, тому що йому доводилося починати рух занадто далеко від воріт, Генріх був не в найкращій ситуації в тактичному плані. Він – чудовий хлопець, мені було приємно працювати з ним. Зі мною Мхітарян став прекрасним голеадором", – цитує Луческу Isnside Roma.

Нагадаємо, зараз 31-річний вірменин захищає кольори Роми на правах оренди, контракт хавбека належить Арсеналу. У нинішньому сезоні Серії А Мхітарян провів 13 матчів, в яких відзначився 6-ма голами та трьома асистами.

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Італія Шахтар Шахтар Рома Рома Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед Мірча Луческу Мірча Луческу Генріх Мхітарян Генріх Мхітарян
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