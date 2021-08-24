Наставник збірної України Олександр Петраков спілкувався з представниками Динамо щодо роботи помічника головного тренера киян Олега Гусєва у тренерському штабі "синьо-жовтих", стверджує meta-ratings.

Гусєв може увійти до тренерського штабу збірної України, – ЗМІ

Зазначається, що Мірча Луческу вже в курсі про пропозицію, але не хоче повністю відпускати свого помічника напередодні старту групового етапу Ліги чемпіонів. Проте, румун готовий піти на поступки, якщо Гусєв буде поєднувати роботу у збірній України та в Динамо. Подібну практику має Огнєн Вукоєвіч, який також працює у штабі молодіжної збірної Хорватії.

Нагадаємо, після завершення кар'єри футболіста Гусєв перейшов на тренерську роботу, ставши асистентом Юрія Мороза у молодіжній команді Динамо. В липні 2020 року став асистентом Мірчі Луческу у головній команді киян.

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