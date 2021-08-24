Луческу погодився відпустити Гусєва до збірної України за однієї умови
Олег Гусєв, асистент головного тренера Динамо Мірчі Луческу, може приєднатись до тренерського штабу збірної України.
Наставник збірної України Олександр Петраков спілкувався з представниками Динамо щодо роботи помічника головного тренера киян Олега Гусєва у тренерському штабі "синьо-жовтих", стверджує meta-ratings.
Гусєв може увійти до тренерського штабу збірної України, – ЗМІ
Зазначається, що Мірча Луческу вже в курсі про пропозицію, але не хоче повністю відпускати свого помічника напередодні старту групового етапу Ліги чемпіонів. Проте, румун готовий піти на поступки, якщо Гусєв буде поєднувати роботу у збірній України та в Динамо. Подібну практику має Огнєн Вукоєвіч, який також працює у штабі молодіжної збірної Хорватії.
Нагадаємо, після завершення кар'єри футболіста Гусєв перейшов на тренерську роботу, ставши асистентом Юрія Мороза у молодіжній команді Динамо. В липні 2020 року став асистентом Мірчі Луческу у головній команді киян.
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