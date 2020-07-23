Луческу погодився очолити Динамо – сторони узгодили фінансові деталі, – ЗМІ

Київський гранд вже домовився із 74-річним фахівцем щодо умов контракту, стверджує Meta-ratings.

Трабзонспор також хоче запросити Луческу на посаду головного тренера

Зустріч Луческу з представниками Динамо відбулася в Пущі-Водиці. Після недовгих роздумів румун погодився на всі умови контракту, який офіційно буде підписаний найближчим часом. Жодних подробиць угоди джерело не надає.

Нагадаємо, останнім місцем роботи Луческу була збірна Туреччини, з якої його звільнили у лютому 2019 року. В списку його колишніх клубів є Інтер, Галатасарай, Бешикташ, Зеніт та Шахтар, якому Містер віддав 12 років кар'єри.

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