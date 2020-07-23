toggle menu
Результати
Турніри
Новини
  1. Футбол 24
  2. Новини футболу
  3. Україна
ДИНАМО МІРЧА ЛУЧЕСКУ УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ ТРАНСФЕРИ

Луческу погодився очолити Динамо – сторони узгодили фінансові деталі, – ЗМІ

12:41 - Читать на русском
Луческу погодився очолити Динамо – сторони узгодили фінансові деталі, – ЗМІ
Мірча Луческу / Сайт Шахтаря

Динамо перебуває за крок від призначення Мірчі Луческу новим головним тренером.

Київський гранд вже домовився із 74-річним фахівцем щодо умов контракту, стверджує Meta-ratings.

Трабзонспор також хоче запросити Луческу на посаду головного тренера

Зустріч Луческу з представниками Динамо відбулася в Пущі-Водиці. Після недовгих роздумів румун погодився на всі умови контракту, який офіційно буде підписаний найближчим часом. Жодних подробиць угоди джерело не надає.

Нагадаємо, останнім місцем роботи Луческу була збірна Туреччини, з якої його звільнили у лютому 2019 року. В списку його колишніх клубів є Інтер, Галатасарай, Бешикташ, Зеніт та Шахтар, якому Містер віддав 12 років кар'єри.

"Банкрутство киян – не найгірше": новий тренер Динамо знайдений, вражаюча реакція на відставку Михайличенка

blog_ava
Головні новини футболу 22 липня: Ребров відмовився повертатися в Динамо, Мілан обрав тренера, феєрія Ліверпуля і Челсі
07:00
3099
Теги
Головне Динамо Динамо Мірча Мірча Луческу
Коментарі - 0
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
3
год
:
57
хв
Інгулець
17:00
Чорноморець
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини

Ми використовуємо Куки ! Що це таке ?

Залиште відгук