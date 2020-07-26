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Луческу погодив призначення Вукоєвіча своїм асистентом в Динамо та розглядає варіант з Гусєвим, – ЗМІ

21:10 - Читать на русском
Луческу погодив призначення Вукоєвіча своїм асистентом в Динамо та розглядає варіант з Гусєвим, – ЗМІ
Огнєн Вукоєвіч / ФК Динамо

Новоспечений наставник Динамо Мірча Луческу поповнить свій тренерський штаб не чужими людьми для київського клубу.

Колишній півзахисник та селекціонер Динамо Огнєн Вукоєвіч стане асистентом Мірчі Луческу, який днями був представлений у статусі наставника "біло-синіх". Румун вже погодив призначення Вукоєвіча. Наразі тривають перемовини з Федерацією футболу Хорватії, інформує Telegram-канал Динамо Киев Inside.

Гусєв увійде до тренерського штабу Луческу, – ЗМІ

Як відомо, Вукоєвіч працює головним тренером збірної Хорватії U-20. А от що стосується Олега Гусєва, якого теж сватають у тренерський штаб Луческу, то це наразі лише варіант, переконує джерело.

"Варіант реальний, але поки не до кінця вирішений. Остаточне рішення буде на днях. Це буде сильним ходом, оскільки більш ефективного комунікатора з гравцями зараз просто не існує. А задатки тренера в наявності. Це факт", – зазначає Динамо Киев Inside.

Нагадаємо, Луческу підписав контракт з Динамо на 2 роки з опцією продовження ще на сезон. Одним із асистентів румуна має стати Олександр Спірідон, який працював з ним у Шахтарі.

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Теги
Олег Олег Гусєв Динамо Динамо Мірча Мірча Луческу Оґнєн Оґнєн Вукоєвіч
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