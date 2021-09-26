Луческу побив рекорд Маркевича за кількістю голів в УПЛ
Головний тренер Динамо Мірча Луческу продовжує штампувати рекорди.
Поєдинок 9-го туру УПЛ між Рухом та Динамо (0:2) приніс чергове досягнення наставнику киян Мірчі Луческу. Румунський фахівець перетнув позначку у 900 голів у чемпіонатах України, повідомляє Sport.ua.
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Автором ювілейного голу на 28-й хвилині зустрічі став Віктор Циганков. А через 10 хвилин влучний постріл Дениса Гармаша дозволив Луческу обійти Мирона Маркевича і стати новим рекордсменом УПЛ. Під керівництвом Містера Шахтар забив 817 голів, а Динамо – 84 голи.
Топ-10 тренерів, чиї команди забили найбільше голів у чемпіонаті України:
1. Мірча Луческу – 901 гол (Шахтар – 817 голів, Динамо – 84 голи).
2. Мирон Маркевич – 900 голів (Волинь – 24, Карпати – 233, Кривбас – 32, Металург З – 92, Металіст – 422, Дніпро – 97).
3. Микола Павлов – 705 голів (Дніпро – 164, Динамо – 35, Таврія – 7, Іллічівець – 346, Ворскла – 153).
4. Валерій Яремченко – 521 гол (Шахтар – 410, Кремінь – 34, Металург З – 26, Карпати – 20, Іллічівець – 31).
5. Михайло Фоменко – 379 голів (Динамо – 73, Верес – 9, ЦСКА – 69, Металіст – 121, Металург З – 13, Таврія – 94).
6. Валерій Лобановський – 373 голи (Динамо – 373).
7. Семен Альтман – 328 голів (Металург Д – 124, Чорноморець – 161, Таврія – 43).
8. Віталій Кварцяний – 326 голів (Волинь – 324, Металург З – 2).
9. Юрій Вернидуб – 307 голів (Зоря – 307).
10. Олег Таран – 295 голів (Кривбас – 254, Металург З – 41).
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