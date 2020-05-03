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Луческу: Платити 20 млн євро за Нері Кастільйо було помилкою – я двічі виганяв його з Шахтаря

3 травня 08:00 1349 Читать на русском
Луческу: Платити 20 млн євро за Нері Кастільйо було помилкою – я двічі виганяв його з Шахтаря
Мірча Луческу / Фото з відкритих джерел

Колишній наставник "гірників" Мірча Луческу пригадав про період співпраці зі скандальним мексиканським форвардом.

"Платити 20 мільйонів євро за Нері Кастільйо було помилкою. У мене були заперечення. Він провів хороший сезон в Олімпіакосі, забив в обох матчах проти нас. Кастільйо був талановитий, але бунтівний. Він закидав ноги на стіл у моїй присутності. Я двічі виганяв його з команди.

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Зрештою, допоміг йому знайти клуб, тому що бачив, що він за нас грати не зможе. Віддали його в оренду Манчестер Сіті, тому що Свен-Йоран Еріксон за ним стежив довгий час", – сказав Луческу у коментарі виданню Excelsior.

Нагадаємо, Нері приєднався до Шахтаря у 2007-му перейшовши з Олімпіакоса. Мексиканець не зміг закріпитись у складі донецького клубу і майже весь свій контракт з "гірниками" відіграв у орендах.

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