Колишній наставник "гірників" Мірча Луческу пригадав про період співпраці зі скандальним мексиканським форвардом.

"Платити 20 мільйонів євро за Нері Кастільйо було помилкою. У мене були заперечення. Він провів хороший сезон в Олімпіакосі, забив в обох матчах проти нас. Кастільйо був талановитий, але бунтівний. Він закидав ноги на стіл у моїй присутності. Я двічі виганяв його з команди.

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Зрештою, допоміг йому знайти клуб, тому що бачив, що він за нас грати не зможе. Віддали його в оренду Манчестер Сіті, тому що Свен-Йоран Еріксон за ним стежив довгий час", – сказав Луческу у коментарі виданню Excelsior.

Нагадаємо, Нері приєднався до Шахтаря у 2007-му перейшовши з Олімпіакоса. Мексиканець не зміг закріпитись у складі донецького клубу і майже весь свій контракт з "гірниками" відіграв у орендах.

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