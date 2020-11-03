"Думаю, Динамо буде важко у цьому матчі. Напевне, відразу після жеребкування, коли ми дізналися, що Динамо потрапило в одну групу з Барселоною і Ювентусом, емоції були зовсім іншими. Зараз багато футболістів киян захворіли на коронавірус, тому сподіватися на щось надприроднє, напевне, не можна. Звісно, будемо сподіватися, що у Динамо набереться потрібна кількість гравців для заявки.

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Думаю, іспанці серйозно поставляться до майбутніх ігор з Динамо. У команду прийшов новий тренер, нинішня гра Барселони, напевне, не зовсім влаштовує керівництво, вони дуже невпевнено досягають результату.

Але не будемо забувати, що нещодавно до Києва приїжджала збірна Іспанії, і від України також багато чого не очікували, але нашій команді вдалося грати з ними на рівних і перемогти. Очевидно, з Барселоною доведеться багато грати в обороні і без м'яча. Але таким чином Динамо вже зіграло кілька матчів: граючи від оборони, кияни перемагали завдяки контратакам.

В цілому, зараз є більш, ніж достатньо інформації, усі досконало знають, хто як грає. Сподіваюся, досвідчений тренер Мірча Луческу підкаже своїм футболістам, як слід діяти проти Барселони", – цитує Олега Кузнєцова офіційний сайт Динамо.

Нагадаємо, Динамо після двох турів має одне очко у своєму активі. Вже завтра, 4 листопада, кияни зіграють з Барселоною. Початок матчу запланований на 22:00.

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