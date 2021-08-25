"Грати без Луческу? Важко, тому що, коли він є на бровці поля, то активно підказує, допомагає нам ухвалювати правильні рішення. На теоретичних заняттях завжди дає багато корисних рекомендацій, розбирає епізоди, які допомагають нам уникнути якихось помилок на полі.

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Ми до цього звикли, а зараз Містера нам мало. Дуже чекаємо, коли він повернеться до повноцінного керування командою.

Скільки його ще не буде? Поки незрозуміло, тому що у нього зараз йде період відновлення після довгого лікування. Періодично він приїжджає на базу, проводить теорію з нами, а на тренуваннях присутній не на полі, а з кімнати. Містер залишається в робочому процесі, все під його контролем", – цитує захисника Динамо Олександра Караваєва Фокус.

Нагадаємо, Луческу пропустив останні матчі Динамо через операцію.

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